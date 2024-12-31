https://news.day.az/officialchronicle/1719890.html Президент Суринама выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Президент Республики Суринам Чандрикаперсад Сантохи направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
Президент Суринама выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Суринама Чандрикаперсад Сантохи направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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