Владельцев iPhone и Mac призвали выключить новую функцию

IT-специалист Джефф Джонсон раскритиковал новую функцию iPhone и компьютеров Apple из-за потенциальной уязвимости. Об этом он рассказал в своем блоге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В конце декабря устройства под управлением iOS 18 и macOS 15 получили функцию "Расширенный визуальный поиск", позволяющую получать подробную информацию о достопримечательностях на фотографиях. Нововведение активировано по умолчанию на всех устройствах.

Джонсон считает, что функция может представлять опасность для пользователей. Для анализа изображений система отправляет снимки на серверы Apple, где они анализируются для предоставления информации об объекте. Эксперт отметил, что даже незначительная программная ошибка может поставить под угрозу личные данные пользователей, несмотря на заверения Apple о шифровании передаваемой информации.

По его мнению, для повышения безопасности пользователи должны отключить нововведение. Для этого следует перейти в раздел "Настройки" - "Приложения" - "Фото" и выключить тумблер "Расширенный визуальный поиск" в нижней части страницы.