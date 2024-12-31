Microsoft закрывает приложения «Календарь» и «Почта Windows»

Корпорация Microsoft с 31 декабря прекращает поддержку штатных программ - "Почта Windows" и "Календарь".

Пользователям предложили перейти из классического Outlook в новый и экспортировать в него письма и контакты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С 1 января наступающего года возможности отправлять и получать почту через приложение "Почта Windows" больше не будет, однако пользователям оставят возможность вернуться к приложениям через меню настроек в Outlook на ПК.

В Microsoft отметили, что в данный момент происходит перевод клиентов на новую версию почтового клиента Outlook.

До этого компания Microsoft подтвердила наличие двух новых ошибок в Windows 11 версии 24H2. Одна из них затрагивает геймеров, использующих функцию Auto HDR, а другая может полностью отключить звук на компьютере. Хотя Microsoft заблокировала распространение обновления, часть пользователей успела установить его. Для них в настоящее время обходных путей нет. Microsoft обещает выпустить обновленные драйверы, которые решат проблему. Они будут распространены через Центр обновления Windows.