Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал о деятельности центра.

Отмечалось, что в Центре инклюзивного развития и творчества DOST, созданном по инициативе Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой, проводится работа по развитию творческого потенциала, реабилитации и интеграции в общество лиц с инвалидностью, членов семей шехидов и других уязвимых групп.

Было сообщено, что открывшийся три года назад центр является первым и крупным местом инклюзивного развития и творчества на Южном Кавказе. За истекший период здесь была оказана услуга, а также социально-психологическая поддержка более 600 человек, проведено свыше 100 мероприятий. В настоящее время в Исмаиллы также действует филиал центра DOST Evi, где проходят обучение 156 бенефициаров по различным направлениям деятельности.

Ручные работы бенефициаров экспонировались на ряде международных выставок, а также в Art Pavilion в Зеленой зоне COP29.

Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с ручными работами детей из уязвимых групп, проходящих в центре обучение по кулинарии. Дети представили приготовленные ими сладости на тему "Новый год".

Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с учебным процессом и образцами творчества, подготовленными в студиях звукозаписи, флористики, художественной резьбы, ковроткачества, керамики, изобразительного искусства и других студиях, а также наблюдали за выступлениями тренеров и бенефициаров по капоэйре.

Бенефициары и волонтеры "Инклюзивного DOST" представили образцы одежды, изготовленные в студии Центра.

В сопровождении Инклюзивного камерного оркестра и Инклюзивного ансамбля Центра в исполнении инструкторов и бенефициаров была представлена концертная программа, посвященная 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.