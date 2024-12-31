https://news.day.az/world/1719867.html Спецоперация Турции против ИГИЛ - задержаны 536 человек Турецкие правоохранительные органы провели в стране масштабную операцию против террористической организации ИГИЛ. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкий телеканал NTV, операция продолжалась 12 дней и охватила 57 регионов страны.
Спецоперация Турции против ИГИЛ - задержаны 536 человек
Турецкие правоохранительные органы провели в стране масштабную операцию против террористической организации ИГИЛ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкий телеканал NTV, операция продолжалась 12 дней и охватила 57 регионов страны.
В ходе нее были задержаны 536 человек, которые считаются членами ИГИЛ и подозреваются в связях с террористической организацией.
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