Спецоперация Турции против ИГИЛ

Турецкие правоохранительные органы провели в стране масштабную операцию против террористической организации ИГИЛ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкий телеканал NTV, операция продолжалась 12 дней и охватила 57 регионов страны.

В ходе нее были задержаны 536 человек, которые считаются членами ИГИЛ и подозреваются в связях с террористической организацией.