5 главных правил новогоднего застолья

До Нового года остается все меньше времени, и россияне все активнее готовятся к празднику. Отмечают его обычно очень пышно, придумывая самые вкусные блюда и закупая самый лучший алкоголь.

О том, как правильно употреблять спиртное в новогоднюю ночь и что делать, если утром все-таки наступило похмелье, рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Традиционный напиток на новогоднем столе - шампанское, однако специалисты не рекомендуют злоупотреблять им. Савицкая отметила, что пузырьки газа сильно раздражают слизистую оболочку внутренних органов, что нарушает механизм выработки пищеварительного сока и всасывание пищи.

- Если шампанским запивать жирную пищу, нагрузка на пищеварительный тракт повышается еще больше, - предупредила врач.

Она добавила, что из-за наличия газов опьянение от игристых наступает в разы быстрее. Такой же эффект имеют сладкие газировки, которыми запивают крепкий алкоголь.

Медик отметила, что от традиции покупать ребенку детское шампанское лучше отказаться, чтобы не прививать несовершеннолетнему с младшего возраста стереотип, что праздники без горячительного невозможны.

Она рассказала, что детское шампанское является вредным напитком из-за своего состава. Химические элементы в нем вредны даже для взрослого человека, предупредила Савицкая. Врач отдельно подчеркнула, что ни в коем случае нельзя давать пробовать детям алкоголь - сколько бы лет им ни было.

Новогодний стол обычно ломится от самых разных угощений, что безусловно правильно, поскольку пить алкоголь на пустой желудок - плохая затея. В начале застолья необходимо плотно перекусить.

- Предпочтение следует отдавать рыбе и морепродуктам, белому мясу птицы, сыру, овощам и блюдам здорового питания. На столе обязательно должна быть чистая вода: начинать лучше именно с нее, - рассказала Савицкая.

Копчености, сало и прочие жирные продукты лучше не есть в избытке, также не стоит злоупотреблять сладким. В сочетании с алкоголем десерты повышают риск отека головного мозга, предупредила врач.

По ее словам, самое важное - знать меру. Для того чтобы сократить потребление алкоголя в новогоднюю ночь, можно заранее придумать конкурсы или выйти на прогулку на улицу, устроив там снежные забавы.

- Алкоголь повышает аппетит, наступает переедание, в усиленном режиме начинают работать поджелудочная железа, печень, желчный пузырь и почки. Если вовремя себя не ограничить, это приведет к тяжелым последствиям, - отметила врач.

В январские праздники серьезно увеличивается нагрузка на поликлиники и больницы: люди часто приходят к травматологам, хирургам, терапевтам, наркологам и психиатрам, указала она.

Если в новогоднюю ночь что-то пошло не так и человека утром застало похмелье, то есть несколько простых приемов, которые помогут почувствовать себя лучше.

Во-первых, ни в коем случае нельзя опохмеляться: организм уже получил отравление этиловым спиртом, а его большее количество только усугубит ситуацию. Во-вторых, не стоит принимать аспирин: он раздражает слизистую желудка, которая и так претерпевает огромную нагрузку из-за количества выпитого и съеденного.

Самым лучшим средством будет легкая пища и вода без газа. Савицкая добавила, что тем, кто склонен или имеет алкогольную зависимость пить нельзя совсем: даже одна рюмка может привести к длительному запою, передает "КП".