https://news.day.az/officialchronicle/1719902.html Таир Будагов награжден орденом «Шохрат» - РАСПОРЯЖЕНИЕ За эффективную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Тахир Будагов награжден орденом "Шохрат". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Таир Будагов награжден орденом «Шохрат» - РАСПОРЯЖЕНИЕ
За эффективную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Тахир Будагов награжден орденом "Шохрат".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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