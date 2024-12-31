Таир Будагов награжден орденом «Шохрат»

За эффективную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Тахир Будагов награжден орденом "Шохрат".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.