Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева навестила детей в учреждении социального обслуживания «Детский дом» номер 2

30 декабря руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева навестили детей в учреждении социального обслуживания Детский дом номер 2 Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во время посещения воспитанники учреждения продемонстрировали свои художественные способности, показав театрализованную сценку, исполнили национальные и зарубежные танцы, в том числе патриотические постановки.

Пришедшие на встречу с детьми Дед Мороз и Снегурочка, а также герои мультфильмов вызвали огромную радость у детей.

Арзу Алиева и Алена Алиева также присоединились к веселью детей, разделили их радость.

В завершение учреждению социального обслуживания "Детский дом" номер 2 было передано необходимое оборудование, детям были вручены подарки, а также сделано фото на память.

От имени малышей Арзу Алиевой был вручен памятный подарок.