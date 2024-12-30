В Гёйчае задержаны наркоторговцы

В Гёйчае задержаны восемь человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщает шекинская региональная группа пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Задержаны ранее судимые Зейтуна Мирзаева, Валид Кязымлы и Турал Нифталиев. У них было обнаружено 8,35 кг марихуаны. Задержанные заявили, что их вовлек в криминальную деятельность гражданин Ирана, личность которого устанавливается, предложив перевезти наркотики в столицу за денежное вознаграждение.

В ходе других операций были задержаны еще пять человек, организовавших оборот наркотиков: Самир Мамедов, Мушвиг Джафаров, Руслан Алиев, Эльшан Ниятов и Рустам Мирзаев.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.