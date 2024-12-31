Десятки тысяч беженцев вернулись в Сирию из Турции

Свыше 35 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину из Турции после смены власти в арабской стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в эфире телекомпании NTV.

"С 8 по 29 декабря в Сирию из Турции вернулись 35 114 беженцев. В день возвращаются порядка 1,7 тыс. человек, в основном в Алеппо", - сказал министр.

Он также сообщил, что в посольстве Турции в Дамаске планируется открыть представительство по делам беженцев.

В Турции насчитывается порядка 2,9 млн сирийских беженцев. Турецкий Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о планах обеспечить возвращение в Сирию порядка 1 млн беженцев, которые покинули ее с 2011 года.