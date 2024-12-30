https://news.day.az/society/1719702.html В Азербайджане увеличились пассажирские перевозки автобусами В 2024 году автобусами было перевезено 432,1 миллиона пассажиров. Как сообщает Day.Az, об этом информировало Агентство наземного транспорта Азербайджана. По данным агентства, количество пассажиров увеличилось на 6 процентов по сравнению с 2023 годом.
В Азербайджане увеличились пассажирские перевозки автобусами
В 2024 году автобусами было перевезено 432,1 миллиона пассажиров.
Как сообщает Day.Az, об этом информировало Агентство наземного транспорта Азербайджана.
По данным агентства, количество пассажиров увеличилось на 6 процентов по сравнению с 2023 годом.
Из общего числа перевозок, 333,3 миллиона были зарегистрированы на маршрутах, работающих по безналичной оплате.
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