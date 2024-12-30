В Азербайджане увеличились пассажирские перевозки автобусами

В 2024 году автобусами было перевезено 432,1 миллиона пассажиров.

Как сообщает Day.Az, об этом информировало Агентство наземного транспорта Азербайджана.

По данным агентства, количество пассажиров увеличилось на 6 процентов по сравнению с 2023 годом.

Из общего числа перевозок, 333,3 миллиона были зарегистрированы на маршрутах, работающих по безналичной оплате.