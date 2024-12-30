Черные ящики потерпевшего крушение самолета AZAL отправили в Бразилию

Комиссия по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау вылетела в Бразилию, чтобы передать черные ящики. Об этом сообщает министерство транспорта Казахстана в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве подчеркнули, что бортовые самописцы будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Напомним, что на борту потерпевшего крушение самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли и 29 получили ранения.

Недавно сообщалось, что 9 пострадавших при крушении самолета AZAL выписаны домой на амбулаторное лечение.