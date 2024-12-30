9 пострадавших при крушении самолета AZAL выписаны домой на амбулаторное лечение

Девять человек, пострадавших в результате крушения самолета AZAL вблизи Актау и находящихся на стационарном лечении, сегодня были выписаны домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в TƏBİB.

"Лечение пяти раненых в авиакатастрофе продолжается в Yeni Klinika, подведомственной TƏBİB. Пациент, проходивший лечение в отделении реанимации и состояние здоровья которого оценивалось ранее как стабильно тяжелое, был переведен в стационар. В настоящее время его состояние здоровья оценивается как средней тяжести. Состояние здоровья других пострадавших, лечение которых продолжается, оценивается как удовлетворительное. Лечение каждого из них находится под контролем врачей", - отмечается в сообщении.

Напомним, что на борту потерпевшего крушение самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли и 29 получили ранения.

"Черные ящики" самолета обнаружены и для их анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.