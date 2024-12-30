Впервые в Баку состоится мюзикл для детей "Волшебный мост"

Впервые в Баку, только 26 января в 12.00, в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоится мюзикл для детей "Волшебный мост", сообщает Day.Az.

Эльф пересекает мистический портал в мир людей, раскрывая историю чудес, испытаний и неожиданных связей. Волшебный мост - это путешествие о столкновении двух миров, где магия встречается с человечностью, а сердца меняются навсегда.

Не пропустите эту великолепную историю, наполненную музыкой, приключениями и силой единства! Представление на английском языке.

Билеты продаются в кассе театре и онлайн продаже https://iticket.az/events/kids/the-magic-bridge-/138472

Номер для справок: +99412 4930063.

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