Впервые в Баку состоится мюзикл для детей "Волшебный мост"
Впервые в Баку, только 26 января в 12.00, в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоится мюзикл для детей "Волшебный мост", сообщает Day.Az.
Эльф пересекает мистический портал в мир людей, раскрывая историю чудес, испытаний и неожиданных связей. Волшебный мост - это путешествие о столкновении двух миров, где магия встречается с человечностью, а сердца меняются навсегда.
Не пропустите эту великолепную историю, наполненную музыкой, приключениями и силой единства! Представление на английском языке.
Билеты продаются в кассе театре и онлайн продаже https://iticket.az/events/kids/the-magic-bridge-/138472
Номер для справок: +99412 4930063.
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