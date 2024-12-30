https://news.day.az/officialchronicle/1719820.html Президент Финляндии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Президент Финляндской Республики Александр Стубб направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
Президент Финляндии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Финляндской Республики Александр Стубб направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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