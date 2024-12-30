Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина провели обмен военнопленными, каждая из сторон получила по 150 бойцов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что обмен прошел при посредничестве ОАЭ.