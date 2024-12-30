https://news.day.az/world/1719815.html Россия и Украина обменялись пленными Россия и Украина провели обмен военнопленными, каждая из сторон получила по 150 бойцов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны РФ. В ведомстве отметили, что обмен прошел при посредничестве ОАЭ.
Россия и Украина обменялись пленными
Россия и Украина провели обмен военнопленными, каждая из сторон получила по 150 бойцов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что обмен прошел при посредничестве ОАЭ.
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