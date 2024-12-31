https://news.day.az/sport/1719839.html Хакеры взломали страницу звезды мадридского "Реала" Аккаунт полузащитника мадридского "Реала" и сборной Англии Джуда Беллингема в социальной сети X был взломан. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сам футболист написал на своей странице в другой социальной сети. "Мой Twitter взломали. Игнорируйте любые посты и сообщения от меня", - сообщил Беллингем.
Хакеры взломали страницу звезды мадридского "Реала"
Аккаунт полузащитника мадридского "Реала" и сборной Англии Джуда Беллингема в социальной сети X был взломан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сам футболист написал на своей странице в другой социальной сети.
"Мой Twitter взломали. Игнорируйте любые посты и сообщения от меня", - сообщил Беллингем.
Отметим что аккаунт 21-летнего футболиста на X начал делать репосты с рекламой криптовалютного проекта. Позднее эти сообщения были удалены.
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