Новогодний спектакль для детей с ограниченными возможностями здоровья и из семей шехидов Карабахской войны

В Азербайджанском государственном театре кукол состоялся показ новогоднего спектакля "Где Дед Мороз?" для детей с ограниченными возможностями здоровья и из семей шехидов Карабахской войны, сообщает Day.Az.

По сюжету, классические сказочные герои, любимые сказочные персонажи собрались вместе и пустились на поиски заблудившегося в лесу Деда Мороза, чтобы привести его на праздник к детям.

Спектакль был интерактивным.

Режиссер-постановщик - Саида Хагвердиева, художник-постановщик - Игбал Алиев.

В спектакле персонажей (куклы и актеры) сыграли Айгюль Агаева, Сария Мансурова, Джавид Тельман, Эльнур Халилов, Араз Гасанли, Эльхан Исмайлов, Кенуль Насибова, Вугар Исмайлов, Сабина Мамедова и другие.