https://news.day.az/officialchronicle/1719832.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ФОТО Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Day.Az представляет публикацию:
"Уважаемые соотечественники!
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Уважаемые соотечественники!
Искренне поздравляю вас по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом. Да не пожалеет Всевышний своей милости для нашего народа! Пусть все азербайджанцы на Земле будут здоровы и счастливы! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, хорошего настроения, радости и счастья!
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN"
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре