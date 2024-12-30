CineMastercard назвала самые кассовые фильмы 2024 года в Азербайджане

Сеть кинотеатров премиум - класса CineMastercard представила Trend Life список самых кассовых зарубежных и отечественных фильмов в Азербайджане за 2024 год. В ТОП-5 вошли азербайджанские, зарубежные и детские фильмы, передает Day.Az.

Азербайджанские фильмы:

1."Hozu 007" - режиссер Ильхам Яшароглу

2."Tağıyev: Neft" - режиссер Заур Гасымлы

3."Səriyyə" - режиссер Алихан Раджабов

4."Qapı" - режиссер Вюсал Ахмедзаде

5. "Evdə qalmış" - режиссер Валех Ахмедов

Зарубежные фильмы:

1."3391 Kilometre" - режиссер Дениз Энйюксек (Турция)

2."Дэдпул и Росомаха" - режиссер Шон Леви (США)

3. "Lohusa" - режиссер Кыванч Баруоню (Турия)

 

4. "Годзилла и Конг" - Адам Вингард (США)

5. "Веном: Последний танец" - Келли Марсел (США)

Детские фильмы:

1."Головоломка 2" - режиссер Келси Манн (США)

2."Гадкий я - 4" - режиссеры Крис Рено и Патрик Делаж (США)

3."Кунг Фу Панда - 4" - режиссеры Майк Митчелл и Стефани Ма Стайн (США)

4."Паддингтон - 3" - Дугал Уилсон (США)

5. "Гарфилд" - Марк Диндал (США).