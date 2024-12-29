Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL, который потерпел крушение 25 декабря близ Актау.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.