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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL, который потерпел крушение 25 декабря близ Актау. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.