Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Ферганы в Москву, был вынужден приземлиться в международном аэропорту Ташкента из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, пресс-служба Uzbekistan Airports сообщила, что самолет рейса SU1971, выполнявший маршрут Фергана - Москва, совершил экстренную посадку в Ташкенте. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, и экипаж принял решение направиться на запасной аэродром.

Также в пресс-службе отметили, что после приземления пассажирку 1954 года рождения госпитализировали с подозрением на инсульт в одно из медицинских учреждений Ташкента, а самолет продолжил путь в Москву.