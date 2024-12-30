https://news.day.az/society/1719732.html В период праздников увеличат количество поездов Баку-Габала-Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) увеличивает количество дополнительных рейсов по маршруту Баку-Габала-Баку в праздничные дни. Об этом в понедельник сообщили Day.Az в АЖД. Так, 31 декабря из Габалы можно будет совершить поездку в Баку, а 2 января из Баку в обратном направлении.
В период праздников увеличат количество поездов Баку-Габала-Баку
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) увеличивает количество дополнительных рейсов по маршруту Баку-Габала-Баку в праздничные дни.
Об этом в понедельник сообщили Day.Az в АЖД.
Так, 31 декабря из Габалы можно будет совершить поездку в Баку, а 2 января из Баку в обратном направлении.
Отметим, что в праздничные дни с 30 декабря по 5 января поезда Баку-Габала-Баку будут курсировать ежедневно (кроме 1 января).
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