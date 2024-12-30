Дорожная полиция обратилась к водителям

Центры технического осмотра Главного управления Государственной дорожной полиции МВД в праздничные дни будут работать непрерывно в усиленном режиме.

Как сообщили Day.Az в структуре, несмотря на нерабочие дни с 31 декабря по 5 января в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года, центры техосмотра, расположенные в Сабунчинском и Гарадагском районах Баку (рядом с торговым центром "Садарак"), будут обслуживать водителей 24 часа в сутки.

Отмечается, что для получения дополнительной информации водители и владельцы транспортных средств могут связаться по номерам 012-590-71-13 или 099-810-09-02.