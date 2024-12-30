https://news.day.az/society/1719728.html "Азеригаз" будет работать в усиленном режиме на праздники В связи с праздниками, посвященными Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, производственное объединение "Азеригаз" будет работать в усиленном режиме.
"Азеригаз" будет работать в усиленном режиме на праздники
В связи с праздниками, посвященными Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, производственное объединение "Азеригаз" будет работать в усиленном режиме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на организацию, в праздничные дни продолжат работу отделы газового баланса, а также продажи и обслуживания клиентов Бакинского регионального департамента продажи газа (БРДПГ).
Обслуживание будет организовано в Гарадагском, Хазарском и Сабунчинском районах.
В регионах также будет организовано посменное дежурство сотрудников "Азеригаз".
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