"Азеригаз" будет работать в усиленном режиме на праздники

В связи с праздниками, посвященными Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, производственное объединение "Азеригаз" будет работать в усиленном режиме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на организацию, в праздничные дни продолжат работу отделы газового баланса, а также продажи и обслуживания клиентов Бакинского регионального департамента продажи газа (БРДПГ).

Обслуживание будет организовано в Гарадагском, Хазарском и Сабунчинском районах.

В регионах также будет организовано посменное дежурство сотрудников "Азеригаз".