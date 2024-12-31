https://news.day.az/society/1719854.html Землетрясение на Каспии В Каспийском море зафиксировано землетрясение. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Сообщается, что магнитуда подземных толчков составила 3,5 балла.
В Каспийском море зафиксировано землетрясение.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Сообщается, что магнитуда подземных толчков составила 3,5 балла.
Землетрясение на Каспии
В Каспийском море зафиксировано землетрясение. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Сообщается, что магнитуда подземных толчков составила 3,5 балла.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Сообщается, что магнитуда подземных толчков составила 3,5 балла.
Сообщается, что магнитуда подземных толчков составила 3,5 балла.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре