В Санкт-Петербурге начинается наводнение

В Санкт-Петербурге (РФ) начинается наводнение.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, уровень воды в Фонтанке и Мойке стремительно растёт.

Отмечается, что в районе Васильевского острова разлилась Нева.