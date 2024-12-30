https://news.day.az/world/1719823.html

В Санкт-Петербурге начинается наводнение - ВИДЕО

В Санкт-Петербурге (РФ) начинается наводнение. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, уровень воды в Фонтанке и Мойке стремительно растёт. Отмечается, что в районе Васильевского острова разлилась Нева.