https://news.day.az/world/1719823.html В Санкт-Петербурге начинается наводнение - ВИДЕО В Санкт-Петербурге (РФ) начинается наводнение. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, уровень воды в Фонтанке и Мойке стремительно растёт. Отмечается, что в районе Васильевского острова разлилась Нева.
В Санкт-Петербурге начинается наводнение - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге (РФ) начинается наводнение.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, уровень воды в Фонтанке и Мойке стремительно растёт.
Отмечается, что в районе Васильевского острова разлилась Нева.
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