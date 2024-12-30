Турецкие правоохранители задержали банду "туристических" мошенников

Турецким полицейским удалось избавить туристов от банды мошенников, наживавшихся на обмане доверчивых путешественников в 9 провинциях страны и в Стамбуле долгих полгода и заработавших на них десятки миллионов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Турецким правоохранителям в результате кропотливой работы удалось выйти на след банды мошенников, заработавших на доверчивых туристах более 2,1 млрд турецких лир ($60 млн): полиция сираны задержала 20 подозреваемых, передает турецкое информационное агентство IHA.