Турецкие правоохранители задержали банду "туристических" мошенников - ВИДЕО
Турецким полицейским удалось избавить туристов от банды мошенников, наживавшихся на обмане доверчивых путешественников в 9 провинциях страны и в Стамбуле долгих полгода и заработавших на них десятки миллионов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.
Турецким правоохранителям в результате кропотливой работы удалось выйти на след банды мошенников, заработавших на доверчивых туристах более 2,1 млрд турецких лир ($60 млн): полиция сираны задержала 20 подозреваемых, передает турецкое информационное агентство IHA.
"В результате операции задержаны 20 подозреваемых, из них арестованы 12. У подозреваемых конфискованы шесть автомобилей и мотоцикл, а в целом на их счетах, использовавшихся для обмана граждан, было 2 млрд 147 млн 983 тыс турецких лир", - говорится в сообщении.
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