https://news.day.az/world/1719756.html

Экс-министр обороны Армении задержан в Москве

Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян задержан в центре Москвы. Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовала газета "Известия". Газета пишет, что он был объявлен в розыск в Армении за "участие в незаконной предпринимательской деятельности", "злоупотребление служебным положением" и "злоупотребление полномочиями".