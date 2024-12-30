Экс-министр обороны Армении задержан в Москве

Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян задержан в центре Москвы.

Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовала газета "Известия".

Газета пишет, что он был объявлен в розыск в Армении за "участие в незаконной предпринимательской деятельности", "злоупотребление служебным положением" и "злоупотребление полномочиями".