Президент Литвы позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
30 декабря Президент Литовской Республики Гитанас Науседа позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Литвы выразил соболезнования главе нашего государства и азербайджанскому народу в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, заявил о солидарности с нашим народом.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и соболезнования.
Главы государств провели обмен мнениями о дальнейшем укреплении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.
В ходе телефонного разговора было отмечено, что в этом году исполняется 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, в этом контексте были подчеркнуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в культурной и гуманитарной сферах.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре