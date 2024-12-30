https://news.day.az/officialchronicle/1719821.html

Генсек Всемирной туристской организации ООН выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.