https://news.day.az/officialchronicle/1719821.html Генсек Всемирной туристской организации ООН выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Генсек Всемирной туристской организации ООН выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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