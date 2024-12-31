Стало известно, как в Бразилии будут открывать "черные ящики" самолета AZAL

Специалисты из Азербайджана, России и Казахстана приедут в Бразилию для участия в расшифровке черных ящиков с потерпевшего катастрофу в Казахстане самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили военно-воздушные силы южноамериканской страны.

"В соответствии с 13-м приложением Конвенции о международной гражданской авиации и в ответ на запрос Управления по расследованию авиационных происшествий Казахстана Центр расследования и предоставления авиационных происшествий (CENIPA) примет трех их представителей, помимо приглашенных этой страной специалистов, - трех из Азербайджана и трех из России. Все они будут следить за процессом расшифровки данных", - говорится в заявлении ВВС.

По их данным, черные ящики прибудут в Бразилию во вторник.

"По завершении работ извлеченные данные будут переданы Управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана, органу, ответственному за расследование данного происшествия, в соответствии с международными протоколами расследования авиационных происшествий", - сообщили ВВС Бразилии.

Как отмечается в заявлении, имеющиеся в распоряжении CENIPA "технологии трехмерной анимации в виртуальной реальности с полной визуализацией полета позволят специалистам с большой точностью установить различные параметры, такие как траектория движения самолета, скорость, высота, работа системы и органов управления полетом".

Напомним. что ранее в Казахстане сообщили, когда представят предварительные причины крушения самолета в Актау.