В Казахстане сообщили, когда представят предварительные причины крушения самолета в Актау

Правительственная комиссия Казахстана по расследованию крушения самолета AZAL близ города Актау представит предварительные результаты своей работы в течение 30 дней.

Как передает Day.Az, об этом сообщил член комиссии, вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев в интервью агентству Казинформ.

"В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования", - сказал он, отвечая на вопрос о дате предоставления комиссией первых выводов по авиакатастрофе.

По словам Ластаева, сейчас ведется полевой этап расследования, то есть собираются фрагменты воздушного судна, отпечатки в месте крушения самолета, снимаются слепки, все это собирается в специальном организованном ангаре в аэропорту Актау.

Ластаев выразил мнение, что черные ящики упавшего самолета Embraer 190 покажут всю картину ЧП. Ранее Минтранс Казахстана сообщил, что республика направила черные ящики в Бразилию. Их доставят в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.