Единство природы и истории: новый экопроект на технической территории в Баку

Работы по дальнейшей модернизации столицы Азербайджана, благоустройству города Баку продолжаются параллельно с созданием зелёных зон и парков.

Как сообщает в понедельник Day.Az, одной из таких зон отдыха является новый парк, создаваемый в соответствии с распоряжениями Президента Азербайджана от 18 августа 2023 года и 13 января 2024 года в Наримановском районе.

В связи с созданием парка отдыха на территории, известной как парк "Антена" рядом со ст. метро "Гянджлик", на этой территории были снесены некоторые постройки, находящиеся в аварийном состоянии, территория парка была расширена и увеличена до 19,5 га. На территории парка было сохранено существующее историческое административное здание, в котором были проведены реставрационные работы.

Отметим, что, несмотря на то, что многие организации, а также некоторые предприниматели хотели бы использовать эту территорию для различных целей, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева эта территория была передана в пользование жителей и был заложен новый современный парк.

В новом парке созданы все условия для содержательного отдыха жителей и эффективной организации их досуга. Также здесь завершаются работы по установке 2 фонтанов. Это дополнительно украсит пространство для отдыха.

На данной территории по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой впервые в Азербайджане создается музей естествознания.

На 13,8 га территории современного комплекса отдыха созданы зеленые насаждения. Так, здесь были заложены небольшие лесные массивы из кедра, дуба, эльдарской сосны, клена краснолистного и других деревьев, а также впервые в Азербайджане были посажены серебряная акация, лигуструм, вибурнум, калина, лизидиум, лавровишня лекарственная, лагистрома, лоропеталум, арабский жасмин и другие виды деревьев, кустарников и растений.

Система освещения в парке настроена по самым современным стандартам на основе нового проекта. Здесь проложены пешеходные и велосипедные дорожки, созданы детские развлекательные и спортивные площадки.

Также был построен тоннель, который свяжет новый парк с близлежащим парком "Деде Горгуд". Вышеупомянутая территория, которая когда-то была пустырем, теперь превратилась в большую лесополосу.

Отметим, что в этом году на территории города Баку соответствующими распоряжениями Президента Ильхама Алиева была проведена капитальная реконструкция Центрального Ботанического сада, парка Нариманова, парка у Бакинского морского вокзала, а также сада Хагани, был заложен парк вокруг памятника Джафару Джаббарлы, на месте Джаванширского моста была проведена работа, связанная с озеленением.