В Госзаповеднике Басгал отреставрируют мечеть Шейха Мухаммеда

Мечеть Шейха Мухаммеда (археологический музей) в Государственном историко-культурном заповеднике "Басгал" в поселке Басгал Исмайыллинского района будет отреставрирована.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, наряду с этим, будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории.

В связи с этим Государственное агентство по туризму Азербайджана начало подготовительные работы.

Агентство спрогнозировало, что выполнение вышеуказанных работ обойдется в 349,7 тысячи манатов.