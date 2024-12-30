https://news.day.az/society/1719802.html В Госзаповеднике Басгал отреставрируют мечеть Шейха Мухаммеда Мечеть Шейха Мухаммеда (археологический музей) в Государственном историко-культурном заповеднике "Басгал" в поселке Басгал Исмайыллинского района будет отреставрирована. Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.
В Госзаповеднике Басгал отреставрируют мечеть Шейха Мухаммеда
Мечеть Шейха Мухаммеда (археологический музей) в Государственном историко-культурном заповеднике "Басгал" в поселке Басгал Исмайыллинского района будет отреставрирована.
Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.
Согласно информации, наряду с этим, будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории.
В связи с этим Государственное агентство по туризму Азербайджана начало подготовительные работы.
Агентство спрогнозировало, что выполнение вышеуказанных работ обойдется в 349,7 тысячи манатов.
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