https://news.day.az/world/1719861.html В Армении произошло землетрясение 31 декабря в 00:50 в 5 км к северо-востоку от села Шогакат Гегаркуникской области Армении было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сила подземного толчка в эпицентральной зоне составила 4. Землетрясение ощущалось и в других селах.
В Армении произошло землетрясение
31 декабря в 00:50 в 5 км к северо-востоку от села Шогакат Гегаркуникской области Армении было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сила подземного толчка в эпицентральной зоне составила 4.
Землетрясение ощущалось и в других селах.
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