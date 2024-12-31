https://news.day.az/world/1719861.html

В Армении произошло землетрясение

31 декабря в 00:50 в 5 км к северо-востоку от села Шогакат Гегаркуникской области Армении было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сила подземного толчка в эпицентральной зоне составила 4. Землетрясение ощущалось и в других селах.