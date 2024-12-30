IATA требует провести всестороннее, беспристрастное и прозрачное расследование крушения самолета AZAL

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала к тщательному, беспристрастному и прозрачному расследованию крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) 25 декабря, сообщает Day.Az.

"Гражданские воздушные суда никогда не должны быть целью военных операций, ни преднамеренно, ни случайно. Высокая вероятность того, что крушение самолета рейса 8243 авиакомпании AZAL стало результатом военных действий, на что указывают правительства нескольких стран, включая Россию и Азербайджан, придает особое значение проведению тщательного, прозрачного и беспристрастного расследования. Мир ожидает публикации промежуточного отчета в течение 30 дней, как это предусмотрено международными обязательствами, закрепленными в Чикагской конвенции. Если будет установлено, что ответственность за эту трагедию несут боевые действия, виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил Вилли Уолш, генеральный директор IATA.

Напомним, что 25 декабря самолет AZAL Embraer 190, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту находилось 67 человек, в том числе 62 пассажира и 5 членов экипажа.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших пассажиров.

В результате авиакатастрофы 38 человек погибли, 29 получили ранения.

Черные ящики самолета были найдены, и в настоящее время предпринимаются усилия по их анализу в соответствии с международными авиационными протоколами. Расследование причин катастрофы продолжается, окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.