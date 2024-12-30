https://news.day.az/sport/1719796.html Место Махира Эмрели во второй Бундеслиге - ЦЕНА Трансферная стоимость нападающего сборной Азербайджана и "Нюрнберга" Махира Эмрели осталась прежней, что и в июне, - 800 тысяч евро. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Transfermarkt, год назад 27-летний футболист стоил 1,2 миллиона евро.
Место Махира Эмрели во второй Бундеслиге - ЦЕНА
Трансферная стоимость нападающего сборной Азербайджана и "Нюрнберга" Махира Эмрели осталась прежней, что и в июне, - 800 тысяч евро.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Transfermarkt, год назад 27-летний футболист стоил 1,2 миллиона евро.
В настоящее время Эмрели занимает 169-е место в Бундеслиге II по трансферной стоимости, 10-е место в "Нюрнберге", 11-е место среди футболистов из Азербайджана и 757-е место в мире среди одногодок.
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