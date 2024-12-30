Место Махира Эмрели во второй Бундеслиге

Трансферная стоимость нападающего сборной Азербайджана и "Нюрнберга" Махира Эмрели осталась прежней, что и в июне, - 800 тысяч евро.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Transfermarkt, год назад 27-летний футболист стоил 1,2 миллиона евро.

В настоящее время Эмрели занимает 169-е место в Бундеслиге II по трансферной стоимости, 10-е место в "Нюрнберге", 11-е место среди футболистов из Азербайджана и 757-е место в мире среди одногодок.