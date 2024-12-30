Азербайджан стимулирует международные перевозки

С 1 января 2025 года иностранные автотранспортные средства, перевозящие грузы по железной дороге, будут освобождены от дорожного налога на два года.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Эти меры распространяются на случаи, когда грузы перевозятся иностранными автотранспортными средствами до последней железнодорожной станции, определенной Кабинетом Министров Азербайджанской Республики, и через ближайший таможенный пункт пропуска транспортируются в другое государство. Также это применяется, когда грузы доставляются иностранными автотранспортными средствами из другого государства через ближайший таможенный пункт пропуска на территорию Азербайджана до первой железнодорожной станции, определенной Кабинетом Министров.

Кабинету Министров поручено утвердить правила, связанные с реализацией изменений в Налоговый кодекс.

Указанные освобождения будут способствовать развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территорию страны, а также обеспечению их конкурентоспособности в сравнении с альтернативными маршрутами. Эти налоговые льготы стимулируют интеграцию между автотранспортными средствами и железнодорожными перевозками, оказывая положительное влияние на развитие торговых связей. Они также способствуют более быстрым и эффективным перевозкам в транспортном секторе, укреплению международной торговли и транспортных связей.

Напомним, что в соответствии с Налоговым кодексом иностранные автотранспортные средства, въезжающие на территорию Азербайджана, пересекающие его транзитом и покидающие его, облагались дорожным налогом в зависимости от количества осей, времени нахождения на территории страны и общего веса вместе с грузом.