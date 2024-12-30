На Земле ожидаются магнитные бури

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Выброс солнечной плазмы достигнет орбиты Земли утром 31 декабря, что может привести к полярным сияниям и умеренным магнитным бурям.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

"Предположительно, выбросы массы достигнут Земли с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января", - сообщают специалисты.

Рекордных бурь не ожидается, уточнили ученые, однако воздействие будет достаточно сильным, на уровне G2-G3 (по 5-балльной шкале).

Более точный прогноз Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликует позже.