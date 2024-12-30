В Баку на этих дорогах наблюдаются заторы
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана сообщил о текущей ситуации на дорогах Баку.
Как передает Day.Az, в настоящее время наблюдаются затруднения в движении транспорта на следующих участках:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4) Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января";
5) улице Зарифы Алиевой;
6) проспекте Фатали хана Хойского, от станции метро "Гянджлик" в направлении улицы Гасаноглу;
7) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
8) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9) проспекте Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;
10) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
11) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы.
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