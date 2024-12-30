В Баку на этих дорогах наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана сообщил о текущей ситуации на дорогах Баку.

Как передает Day.Az, в настоящее время наблюдаются затруднения в движении транспорта на следующих участках:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4) Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января";

5) улице Зарифы Алиевой;

6) проспекте Фатали хана Хойского, от станции метро "Гянджлик" в направлении улицы Гасаноглу;

7) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

8) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9) проспекте Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;

10) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

11) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы.