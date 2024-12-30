https://news.day.az/society/1719741.html В Баку состоится фейерверк по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года Ночью 31 декабря (в 00:00) в Баку состоится фейерверк по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года. Как сообщает в понедельник Day.Az, бакинцы и гости столицы Азербайджана могут посетить Приморский национальный парк и посмотреть фейерверк.
В Баку состоится фейерверк по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года
Ночью 31 декабря (в 00:00) в Баку состоится фейерверк по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.
Как сообщает в понедельник Day.Az, бакинцы и гости столицы Азербайджана могут посетить Приморский национальный парк и посмотреть фейерверк.
На территории Приморского национального парка в районе "Башни с часами" уже начались подготовительные работы.
Отметим, что концертная программа в связи с праздником в Приморском национальном парке не предусмотрена. Никаких подготовительных работ не проводилось, сцена не устанавливалась.
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