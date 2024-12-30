https://news.day.az/society/1719741.html

В Баку состоится фейерверк по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года

Ночью 31 декабря (в 00:00) в Баку состоится фейерверк по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года. Как сообщает в понедельник Day.Az, бакинцы и гости столицы Азербайджана могут посетить Приморский национальный парк и посмотреть фейерверк.