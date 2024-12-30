Самолет в России совершил вынужденную посадку

Самолет авиакомпании S7, выполняющий полет по маршруту Южно-Сахалинск-Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братск Иркутской области из-за смерти одного из пассажиров.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Самолет авиакомпании "S7", выполнявший рейс 5258 по маршруту Южно-Сахалинск-Новосибирск, совершил вынужденную посадку в Братске. Причиной этого стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров, в результате чего он скончался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет вылетел в Новосибирск в 13:33 (10:33 по GMT).