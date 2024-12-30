https://news.day.az/society/1719806.html Бакинское метро меняет график работы в праздничные дни В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года, 31 декабря в режиме работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО, в ночь с 31 декабря на 1 января станции метро будут работать до 02:00.
Бакинское метро меняет график работы в праздничные дни
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