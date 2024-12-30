В Азербайджане на этих дорогах устанавливаются новые знаки

В целях повышения безопасности и информированности на дорогах Азербайджана устанавливаются новые дорожные знаки - первичные указатели направлений движения.

Как сообщает пресс-служба Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), на маршруте площадь Азнефть-поселок Бильгях-аэропорт в 125 локациях были установлены 185 новых информационных табло, передает Day.Az.

Эта мера поможет водителям заранее принимать решения о маршруте и направлении движения, повысив безопасность дорожного движения, предотвратив внезапные маневры. Также это позволит сократить расстояние и время в пути, создавая более комфортные и менее стрессовые условия для водителей.