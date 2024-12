Бакинский книжный центр назвал бестселлеры 2024 года

Бакинский книжный центр представил Day.Az список бестселлеров (ТОП-5) 2024 года.

Книги на азербайджанском языке:

1. "Leyli və Məcnun" (Лейли и Меджнун) Низами Гянджеви

2. "Mən qayıdanda evdə ol" (Когда я вернусь, будь дома) Эльчин Сафарли

3. "İblis" (Дьявол) Гусейн Джавид

4. "Oliqarxın varisi" (Наследие олигарха) Чингиз Абдуллаев

5. "Nəfəs - Kitablar kitabı" (Дыхание - книга книг) - Рамиз Ровшан

Зарубежные авторы на азербайджанском языке:

1. "13 müəmma" (13 загадочных стульев) Агата Кристи

2. "1984" Джордж Оруэлл

3. "Atomik vərdişlər" (Атомные привычки) Джеймс Клир

4. "Keşiş evində qətl" (Убийство в доме викария) Агата Кристи

5. "Anna Karenina" (Анна Каренина) Лев Толстой

Азербайджанские авторы на русском языке:

1. "В этом городе никого нет" Ровшан Aбдуллаоглу

2. "Али и Нино" Курбан Саид

3. "Абаддон" Ровшан Aбдуллаоглу

4. "Семь красавиц" Низами Гянджеви

5. "Факир на все времена" Чингиз Абдуллаев

Зарубежные авторы на русском языке:

1. "Если все кошки в мире исчезнут" Гэнки Кавамура

2. "12 правил жизни: противоядие от хаоса" Джордан Питерсон

3. "48 законов власти" Роберт Грин

4. "Саттри" Кормак Маккарти

5. "Поправки" Джонатан Франзен

Азербайджанские авторы на иностранных языках:

1. "Али и Нино" Курбан Саид (на русском)

2. "The man on the rails" Rovshan Abdullaoglu. (на английском)

3. "Poems" Imadeddin Nasimi (на английском)

4. "Абаддон" Ровшан Абдуллаоглу (на русском)

5. "Голубые ангелы" Чингиз Абдуллаев (на русском)

Зарубежные авторы на иностранных языках:

1. "Rezonans kanunu" Pierre Franckh (турецкий)

2. "Yaşamak" Yu Hua (турецкий)

3. "Fahrenheit 451" Ray Bradbury (английский)

4. "Brave new world" Aldous Huxley (английский)

5. "1984" Джордж Оруэлл (русский).