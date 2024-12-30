Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 31 Декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником.

Как передает Day.Az, в публикации говорится: "С Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом!".