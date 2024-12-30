https://news.day.az/society/1719706.html Самолет Gulfstream рейса Баку–Актау успешно совершил посадку После успешной посадки самолета типа Gulfstream, летевшего по направлению Баку-Актау, во время наземного управления самолетом сработал предупредительный сигнал, связанный с технической неисправностью на борту самолета. Как передает Day.Az, об этом сообщили в понедельник в Azerbaijan Airlines.
Самолет Gulfstream рейса Баку–Актау успешно совершил посадку
После успешной посадки самолета типа Gulfstream, летевшего по направлению Баку-Актау, во время наземного управления самолетом сработал предупредительный сигнал, связанный с технической неисправностью на борту самолета.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в понедельник в Azerbaijan Airlines.
"Однако после того, как пилоты обновили системы самолета, выяснилось, что технических неисправностей в самолете нет и самолет готов к полету. Следует отметить, что пассажиров в самолете не было", - добавили в компании.
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