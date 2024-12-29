Год Конституции и Суверенитета поспособствует дальнейшему укреплению сознания национальной государственности - Сахиба Гафарова

Как известно, распоряжением Президента Ильхама Алиева 2025 год объявлен в нашей стране Годом Конституции и Суверенитета. Это решение Президента еще раз подтверждает приверженность нашего народа и государства конституционным ценностям и принципам суверенитета.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала сегодня спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.

"Наш народ, следуя по пути, провозглашенной в Конституции демократии, справедливости и верховенства закона, достиг значительных успехов во всех сферах жизни общества и государства. Восстановление территориальной целостности и суверенитета в ходе 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических мероприятий под руководством Президента Ильхама Алиева стало исключительно важным событием в жизни нашего народа и государства. Это событие также обеспечило восстановление правовой силы нашей Конституции на всей территории страны.

Можно с уверенностью утверждать, что Год Конституции и Суверенитета поспособствует более тесному сплочению граждан страны на основе общего видения будущего и будет способствовать дальнейшему укреплению сознания национальной государственности.

Приверженность Азербайджана конституционным ценностям и принципам суверенитета еще больше повысит его авторитет как ответственного и прогрессивного члена международного сообщества", - сказала С.Гафарова.