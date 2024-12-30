На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим

Из-за дождливой погоды в Баку на некоторых полосах трассы, которая проходит от круговой транспортной развязки в поселке Зых до Международного аэропорта Гейдар Алиев, максимальная скорость движения снижена на 20 км/ч.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.

Водителям рекомендуется строго соблюдать установленный скоростной режим.