https://news.day.az/society/1719650.html На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим Из-за дождливой погоды в Баку на некоторых полосах трассы, которая проходит от круговой транспортной развязки в поселке Зых до Международного аэропорта Гейдар Алиев, максимальная скорость движения снижена на 20 км/ч.
На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим
Из-за дождливой погоды в Баку на некоторых полосах трассы, которая проходит от круговой транспортной развязки в поселке Зых до Международного аэропорта Гейдар Алиев, максимальная скорость движения снижена на 20 км/ч.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.
Водителям рекомендуется строго соблюдать установленный скоростной режим.
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